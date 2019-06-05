Левкин и Политов раскрыли причину употребления Алибасовым средства для труб

Музыканты посчитали это роковой случайностью

Участник группы "На-На" Владимир Политов предположил, что Бари Алибасов перепутал жидкость для прочистки труб с соком из-за проблем со зрением.

"В этот день Алибасов был дома один. Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул", - сказал Политов порталу Teleprogramma.pro.

По словам музыканта, Алибасов позвонил своему помощнику сразу после того, как почувствовал неладное. Помощник продюсера вызвал врачей, которые оперативно оказали ему помощь.

Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин, в свою очередь, заявил, что Алибасов самостоятельно чистил трубы и по ошибке взял стакан с химикатами. "Чуть человек отвлекся - и такая вот роковая случайность", - сказал он "Московскому комсомольцу".

По данным издания, работники, которые устраняли засор в квартире Алибасова, оставили на подоконнике средство для очистки труб "Крот". Продюсер глотнул из бутылки, решив, что это сок.

Владимир Политов также рассказал, что в больницу к Бари Алибасову пока никого не пускают. Он находится в токсикологическом отделении института скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее стало известно, что организатор и руководитель группы "На-На" получил ожог желудка четвертой (максимальной) степени. Продюсер находится в сознании и самостоятельно дышит. "Если учесть диагностированное состояние, то он держится хорошо", - сказал его пиар-директор Вадим Горожанкин.