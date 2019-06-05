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В Кремле проходят переговоры Путина и Си Цзиньпина

14:51
  • среда
  • 05 июня 2019

Китайский лидер находится в России с трехдневным визитом

В Кремле началась встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Председатель КНР прибыл в Россию с государственным визитом, который продлится три дня, передает "ТВ Центр".

За это время китайский лидер успеет побывать не только в Москве, но и в северной столице, где станет почётным гостем Санкт-Петербургского экономического форума. Путин и Си обсудят темы двусторонних отношений и международной политики. В повестке - вопросы энергетики, экономики и финансов, космос и совместный проект широкофюзеляжного самолёта.

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