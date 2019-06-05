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Ученые предупредили о смертельной опасности яиц

15:39
  • среда
  • 05 июня 2019

Причина - в холестерине

Американские ученые предупредили об опасности злоупотребления яйцами. Если есть этот продукт в больших количествах, это грозит различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также имеется риск преждевременной смерти.

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По данным исследователей, в день человек может употребить не более 300 миллиграммов холестерина без риска для здоровья. В то время как одно яйцо содержит 200 миллиграммов этого вещества, пишет "Газета.Ru".

При употреблении каждых дополнительных 300 миллиграммов холестерина ежедневно риск заболеваний резко возрастает.

Накануне ТВЦ.Ru сообщал, какие продукты лучше не есть детям. Это различные сладости, консервы, сосиски и макароны.

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