"Теплый дядька": Зеленский оценил встречу с Юнкером

Президент Украины поделился впечатлениями от своей первой зарубежной поездки

Владимир Зеленский оценил свою первую поездку в Брюссель. В разговоре с журналистами президент Украины признался, что остался доволен встречей с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Впечатлениями новоизбранный глава Незалежной поделился в интервью телеканалу "1+1". Разговор записывался во время тренировки президента в спортзале.

"Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что они с Юнкером много шутили "о таком мужском, что нельзя говорить". Кроме того, по словам Зеленского, Юнкер пообещал предоставлять поддержку Украине.

Протокольная часть встречи политиков во вторник сопровождалась шутками и дружескими объятиями. Зеленский на встрече с Юнкером заявил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

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