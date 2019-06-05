ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянка неделю спала с телом убитого любовника

15:40
  • среда
  • 05 июня 2019

Также она успела потратить все его сбережения

42-летняя россиянка в порыве гнева убила своего 62-летнего любовника, а затем неделю спала с его телом в одной постели.
СК показал видео убийства директора ТЦ в Подмосковье

Жуткий случай произошел в конце мая в Казани. В тот день сожители много выпили, а затем принялись выяснять отношения. Женщина ударила своего оппонента в шею так сильно, что у него сломались позвонки. Смерть наступила мгновенно.

После убийства она положила тело в кровать и еще неделю засыпала и просыпалась рядом с ним, иногда выпивая за его здоровье. Когда в квартире стало нечем дышать из-за запаха, женщина спрятала тело в подвал дома, пишет "Московский комсомолец".

Спустя время родственники мужчины, когда тот перестал выходить на связь, заподозрили неладное и обратились в полицию. Правоохранители вышли на любовницу мужчины, и правда вскрылась. Кроме того, выяснилось, что женщина успела потратить все деньги с банковской карты сожителя и вынесли все ценное из дома.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Медики выносят погибшего
Медики выносят погибшего
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.