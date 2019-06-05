Россиянка неделю спала с телом убитого любовника

Также она успела потратить все его сбережения

42-летняя россиянка в порыве гнева убила своего 62-летнего любовника, а затем неделю спала с его телом в одной постели.

Жуткий случай произошел в конце мая в Казани. В тот день сожители много выпили, а затем принялись выяснять отношения. Женщина ударила своего оппонента в шею так сильно, что у него сломались позвонки. Смерть наступила мгновенно.

После убийства она положила тело в кровать и еще неделю засыпала и просыпалась рядом с ним, иногда выпивая за его здоровье. Когда в квартире стало нечем дышать из-за запаха, женщина спрятала тело в подвал дома, пишет "Московский комсомолец".

Спустя время родственники мужчины, когда тот перестал выходить на связь, заподозрили неладное и обратились в полицию. Правоохранители вышли на любовницу мужчины, и правда вскрылась. Кроме того, выяснилось, что женщина успела потратить все деньги с банковской карты сожителя и вынесли все ценное из дома.