Российский мэр упал в грязь лицом (видео)

Чиновник назвал эту тему показательной

Мэр Омска Оксана Фадина во время осмотра дома, находящегося на ремонте, упала в лужу. ТВЦ.RU публикует видео инцидента.

Из-за сильного ливня придомовые территории затопило. Увидев лужу, Фадина предложила: "Ну что, будем прыгать?" Во время прыжка женщина потеряла равновесие и упала в грязь лицом.

Мэр иронично отнеслась к произошедшему. "На самом деле эта тема показательная. Дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится", - привели в пресс-службе горадминистрации слова Фадиной (цитата по РИА Новости).

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