Тимати станет отцом во второй раз

Модель Решетова несколько месяцев скрывала свое положение

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, и вице-мисс Россия 2014 Анастасия Решетова ждут ребенка.

5 июня музыкант и модель, которые встречаются четыре года, опубликовали на своих страницах в Instagram совместную фотосессию. 23-летняя Решетова позировала перед фотографом в откровенных нарядах, которые подчеркнули ее округлившуюся за время беременности фигуру. Большинство снимков сделаны в черно-белом цвете.

"Black Star Teаm", - написал рэпер по поводу ожидающегося пополнения в своей семье. "Растем", - прокомментировала фотосессию модель. Суммарно два этих поста собрали более 550 тысячи отметок "Нравится". Подписчики Тимати и Решетовой встретили новость с восторгом. "Божечки, какая новость", "Как долго мы все этого ждали", "Боже, как это мило" – написали интернет-пользователи.

Слухи о беременности Решетовой ходят уже давно. В конце мая скандально известная блогерша Лена Миро написала, что рэпер не женится на модели, а их ребенка заберет на воспитание мать Тимати. По ее словам, так случилось с первым ребенком музыканта Алисой, которую пять лет назад родила модель Алена Шишкова. "Тимурка, как настоящий султан, не женится", - съехидничала Миро.