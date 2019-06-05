МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100

Специалисты подготовили промежуточный отчет по катастрофе

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел работу по изучению крушения самолета SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево". Специалисты изучили видеозаписи с камер наблюдения, фрагменты воздушного судна, провели расшифровку данных бортовых и наземных средств объективного контроля.

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - приводит ТАСС сообщение МАК.

Как стало известно, эксперты авиационного комитета опубликуют предварительный доклад о катастрофе в ближайшее время.

Выступая на прошлой неделе в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки загорелся пассажирский SSJ-100, погиб 41 человек.