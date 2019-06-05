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МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100

16:08
  • среда
  • 05 июня 2019

Специалисты подготовили промежуточный отчет по катастрофе

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) провел работу по изучению крушения самолета SSJ-100 в аэропорту "Шереметьево". Специалисты изучили видеозаписи с камер наблюдения, фрагменты воздушного судна, провели расшифровку данных бортовых и наземных средств объективного контроля.

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"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - приводит ТАСС сообщение МАК.

Как стало известно, эксперты авиационного комитета опубликуют предварительный доклад о катастрофе в ближайшее время.

Выступая на прошлой неделе в Госдуме, генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. Во время посадки загорелся пассажирский SSJ-100, погиб 41 человек.

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Обгоревший фюзеляж самолета компании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet-100
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Момент посадки горящего пассажирского самолета Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Горящий пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
Выгоревший пассажирский самолет Superjet в Шереметьево
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