Путин рассказал о позициях России и Китая по мировым проблемам

Они сходятся

В Кремле в среду проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина, лидер КНР прибыл в нашу страну с государственным визитом. Открывая встречу в расширенном составе, президент России отметил, что позиции Москвы и Пекина по ключевым вопросам близки или совпадают.

"Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, - приводит слова Путина ТАСС.

Со своей стороны Си Цзиньпин выразил уверенность, что отношения стран выдержали испытание меняющейся мировой обстановкой. "На фоне кардинальных перемен, которые мир не видел последние 100 лет, на нас возлагают большие надежды народы двух стран и международное сообщество", - заявил он.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят международную политику, а также вопросы энергетики, экономики и финансов, космос и совместный проект широкофюзеляжного лайнера.