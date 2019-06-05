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Зеленский заговорил об имперских амбициях России

17:18
  • среда
  • 05 июня 2019

Новый президент Украины сделал антироссийское заявление в духе Петра Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сделал громкое заявление в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе. Новый глава Незалежной считает, что вступление его страны в ЕС станет концом "имперского проекта России".

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Зеленский также предсказал демократические перемены в России и на всем постсоветском пространстве после того, как Украина станет полноправным членом ЕС. "Это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова президента его пресс-служба.

Антироссийская риторика нового президента Украины напоминает заявления его предшественника – Петра Порошенко. Тот неоднократно приписывал России "имперские амбиции". Так, в одном из своих выступлений он сказал: "Россия всегда будет проявлять имперские амбиции и пытаться подчинить себе всю Европу".

В день выборов 31 марта экс-президент Украины предложил "рвать путы Москвы". "Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путём - возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы", - заявил тогда Порошенко.

Видео: Зеленскому в Европе уделили всего полчаса

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