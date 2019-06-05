Оскорбленная Супрун ответила Зеленскому

Глава Минздрава Украины прокомментировала "оскорбительную" шутку президента

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которую в стране называют "Доктором Смерть" за некомпетентность, неэффективные решения и неоднозначные советы по здоровью, прокомментировала шутку Владимира Зеленского в ее адрес.

Чиновница выразила надежду, что новый президент не будет делать поспешных выводов о ее работе до личной встречи. Супрун также отметила, что главе государства не стоит апеллировать к "оскорбительным" прозвищам из прессы.

Ранее Зеленский презрительно высказался о компетенциях и.о. министра. "Вы же знаете, как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи", - сказал он.

По данным СМИ, Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского.