Никто не подозревал подвоха: Малышева об истреблении женщин старше 50 лет

Телеведущая заявила о коварстве природы

Телеведущая Елена Малышева убеждена, что природа нашла способ истребить "лишних людей". По ее словам, один из самых эффективных способов – с помощью "ложки и вилки", то есть когда люди сами себя губят из-за переедания.

Так доктор медицинских наук прокомментировала данные Роспотребнадзора, согласно которым около 50% женщин к 55 годам страдают ожирением, пишет URA.RU. По словам Малышевой, женщины в большей степени подвержены этому риску.

"Природе мы, к сожалению, после 50 лет особенно не нужны. Она ищет способ, как от нас избавиться. Способ – с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу – один из самых приятных для людей. Никто не подозревает подвоха", – отметила Малышева (цитата по RNS).

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