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Садальский: Алибасова могли отравить

18:31
  • среда
  • 05 июня 2019

Продюсера накануне госпитализировали в тяжелом состоянии

Актер Станислав Садальский подозревает внучку Лидии Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера Бари Алибасова. По его словам, "такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку".

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"Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка, с Фреей. Такие спиногрызы сами не могут заработать", — отметил он в Instagram.

Ранее стало известно, что организатор и руководитель группы "На-На" перепутал жидкость для прочистки труб с соком, из-за чего получил ожог желудка четвертой степени. Продюсер в настоящий момент находится в сознании и самостоятельно дышит.

Известно, что в больницу к Бари Алибасову пока никого не пускают. Он находится в токсикологическом отделении института скорой помощи имени Склифосовского.

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