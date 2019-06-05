Садальский: Алибасова могли отравить

Продюсера накануне госпитализировали в тяжелом состоянии

Актер Станислав Садальский подозревает внучку Лидии Федосеевой-Шукшиной в отравлении продюсера Бари Алибасова. По его словам, "такие спиногрызы сами не могут заработать, только рвут на части бабку".

"Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка, с Фреей. Такие спиногрызы сами не могут заработать", — отметил он в Instagram.

Ранее стало известно, что организатор и руководитель группы "На-На" перепутал жидкость для прочистки труб с соком, из-за чего получил ожог желудка четвертой степени. Продюсер в настоящий момент находится в сознании и самостоятельно дышит.

Известно, что в больницу к Бари Алибасову пока никого не пускают. Он находится в токсикологическом отделении института скорой помощи имени Склифосовского.