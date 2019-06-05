Знак особого уважения: переданных Москве панд из Китая сняли на видео

Владимир Путин назвал передачу бамбуковых медведей знаком особого доверия

Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду посетят Московский зоопарк. Там лидеры двух стран примут участие в церемонии передачи правительством Китая российской столице необычного подарка — двух больших панд.

Для них в зоопарке специально построили павильон. Сейчас бамбуковые медвежата активно обживают его. Видео из зоопарка публикует ТВЦ.RU.

Панды Дин Дин и Жуи Пекин передал Москве во время недавнего визита Владимира Путина в Китай. Это очень важное с точки зрения дипломатии событие, поскольку большие панды считаются символом Поднебесной. Дин Дин и Жуи пробудут в столице 15 лет. Это уже пятое и шестое животное этого вида, когда-либо гостившие в России.

Ранее в Кремле Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпином поблагодарил Китай за передачу панд. Об этом сообщает "Интерфакс". По словам российского лидера, это знак особого уважения и доверия к России.