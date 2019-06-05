О чем говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин в Кремле

Китайский лидер назвал своего российского коллегу самым близким другом

Подписанием заявлений о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства, укреплении глобальной стабильности, а также пакета документов о сотрудничестве в различных сферах завершились в Кремле переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая находится в России с трехдневным государственным визитом. Развитие партнёрства наших стран было отмечено недавно достижением символического рубежа: годовой оборот взаимной торговли превысил 100 миллиардов долларов. Дальнейшему укреплению связей будет способствовать расширение практики расчётов в национальных валютах, новые совместные проекты, включая сборку китайских автомобилей в России, и другие решения.

Председателя Китайской Народной Республики встречает рота почётного караула. Си Цзиньпин поднимается по ступеням в Георгиевский зал Кремля. Крепкое рукопожатие двух лидеров. Звучат гимны. Дипломатический протокол - дело чёткое и точное. Но в случае с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином за этими церемониями кроется крепкая дружба.

"Уважаемый председатель Си Цзиньпин! Дорогой друг! Уважаемые китайские коллеги! Нам очень приятно принимать вас сегодня в Московском Кремле. Ваш визит, как известно, приурочен к большой дате – к 70-летию установления между нашими странами дипломатических отношений. Советский Союз признал Китайскую Народную Республику сразу же на следующий день после ее создания и провозглашения. За этот период времени произошло много событий, но последние годы, в том числе благодаря и Вашему прямому участию, отношения между Россией и Китаем достигли без преувеличения беспрецедентного уровня", - заявил Владимир Путин.

"За эти годы китайско‑российские отношения выдержали испытания, изменения обстановки в мире и внутри наших стран. Шаг за шагом мы сумели вывести наши отношения на наиболее высокий за всю историю уровень. Должен сказать, что мы вместе на "хорошо" выполнили экзаменационную работу перед народами наших стран. 70‑летие – важная веха и новый старт", - рассказал Си Цзиньпин.

Сейчас российско-китайское отношения — это равноправное доверительное партнёрство. Открытый и откровенный диалог. Сначала встреча в узком составе, но круг вопросов невероятно широк: от двусторонних отношений до мировых проблем.

"Мы активно продвигаем наше сотрудничество в торговле и экономике, инвестициях, в сфере энергетики, в культурно-гуманитарных областях, межрегиональных связях. Нарастает внутренний потенциал наших отношений, тесно переплетаются наши общие интересы. Мы активно участвуем в международных делах и госуправлении, тем самым играем важную конструктивную роль в поддержании мира, стабильности в мире, в защите международной правды и справедливости", - заявил лидер Китая.

"Только что мы с председателем Си Цзиньпином провели откровенные, насыщенные переговоры в узком составе, обсудили наиболее важные и требующие решения вопросы российско-китайского стратегического партнерства. Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают", - сказал Владимир Путин.

Обсудили ситуацию в Северной Корее, Сирии, Венесуэле, обстановку вокруг иранской сделки. На фоне санкционной политики США отношения Москвы и Пекина становятся ближе. Но в данном случае это дружба не против кого-то, а за процветание.

Заметны успехи в инвестиционной сфере и товарообороте. Сейчас в России реализуются порядка 30 проектов с участием китайского капитала на сумму 22 миллиарда долларов. Огромные средства вкладываются в инициативы на Дальнем Востоке.

Россия лидирует по поставкам нефти в Китай. Что касается газа, в конце года планируется ввести в эксплуатацию трубопровод "Сила Сибири". Большие перспективы в атомной энергетике.

Реализуется инициатива "Один пояс, один путь" - на одноимённом форуме в Пекине чуть больше месяца назад лидеры государств договорились о совместной работе по созданию торговых путей, которые свяжут всю Евразию. Как подтверждение грандиозных планов Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о развитии отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. А также заявление об укреплении глобальной стратегической стабильности. Это не просто очередное соглашение, своими подписями главы государств обозначили совместный вектор развития.

Встреча двух лидеров — всегда хороший повод для бизнеса укрепить партнёрство и расширить возможности. Владимиру Путин и Си Цзиньпину покажут модели новых китайских внедорожников марки Haval. Их производство запускают в Тульской области. Завод способен выпускать до 80 тысяч автомобилей в год. Сейчас там работают 800 человек, количество рабочих мест увеличат ещё на тысячу. Сотрудничество государств углубляется в космической сфере, сельском хозяйстве и туризме. В прошлом году Китай посетили больше 2 миллионов россиян, в нашу страну с ответным визитом еще больше.

"За прошедшие шесть лет мы встречались почти 30 раз. Россия для меня - самое посещаемое государство, а президент Путин - самый близкий друг и хороший коллега. В этом мы видим отражение высокого уровня двусторонних отношений и тесного стратегического взаимодействия Китая и России", - говорит председатель КНР.

На вечер у глав государств запланировано посещение зоопарка. Там уже обживаются две большие панды Дин Дин и Жуи.

"Хотел бы поблагодарить за передачу в Московский зоопарк двух больших панд, мы знаем, что такой практики практически в Китае нет , это знак особого доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое", - заявил Владимир Путин.

А уже в четверг Си Цзиньпин станет почётным гостем на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Виктор Прокушев, Виктор Мальцев, Сергей Ким. "ТВ Центр".