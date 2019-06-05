Зеленского уличили в плагиате Порошенко

Президент Украины украл у Петра Порошенко целый абзац из выступления со словами о "провале российского имперского проекта"

В среду в Минске впервые после долгого перерыва возобновились переговоры трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Принципиально новых предложений от Киева, который вновь представляет Леонид Кучма, так и не последовало. На других площадках риторика тоже не изменилась с приходом нового президента. Владимир Зеленский, который сейчас находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом, подтвердил представителям ЕС неизменность курса, заданного его предшественником. Пресс-секретарь экс-лидера Украины Святослав Цеголко заявил, что Зеленский повторил заявления Порошенко на выступлении в Брюсселе.​

То, о чём пойдет речь на этой встрече, предугадать было не сложно. Президент у Украины, конечно, новый, но вот его риторика осталась прежней. Как будто Порошенко никуда и не уходил.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации в Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - сообщили в администрации Зеленского.

О том, что эта мера вынужденная и не новая для мировой практики, разумеется, ни слова. Как и о том, что Киев фактически отказался от собственных граждан, введя против них экономическую блокаду, которая не снята до сих пор. При этом украинская армия продолжает обстрелы, хотя Зеленский перед выборами заверял, что хочет положить войне конец. Но пока ситуация, скорее, ухудшилась.

"Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины. За прошедшую неделю, как вы знаете, интенсивность обстрелов заметно возросла. Их количество увеличилось почти вдвое", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Причем, интенсивность огня возросла сразу после того как новый президент Украины съездил на передовую. И, по традиции, обвинил во всех нарушениях непризнанные республики и Россию. Вот и в среду после очередной череды обстрелов и в день, когда в Минске впервые за долгое время возобновился переговорный процесс, Зеленский в соцсетях обратился к российским властям.

"Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами её открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - отметил он.

С курса, взятого предыдущим украинским президентом, Владимир Зеленский сворачивать не намерен. Это касается и стремления в ЕС и вступления Украины в НАТО. От референдума на этот счет Зеленский вроде бы не отказывается. Но если прислушаться к его словам, выходит, что вопрос в любом случае уже решен, вне зависимости от мнения народа. Об этом президент Украины заявляет, сидя на велотренажере.

"Мы должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, что это не так страшно. Когда украинцы будут все готовы, мы обязательно этот вопрос поднимем на референдуме, и Украина обязательно будет в НАТО", - сказал он.

"Вступление в ЕС и НАТО закрепил Порошенко исключительно по своей воле и своим давлением на парламент. Я не считаю, что это надо было записывать в конституцию. Потому как, если у нас будет внеблоковый статус, то это означает, что мы больше склоняемся к миру. Если же мы вступим в ЕС и НАТО, то у нас не будет Донбасса", - отметила депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

Но эти последствия новая украинская власть либо не просчитывает, либо надеется к тому времени уже вернуть Донбасс. Но для этого Киев сначала должен выполнить минские соглашения. А без подконтрольной Верховной рады сделать это точно не выйдет. Битва за нее развернется в ближайший месяц. О своем участии в досрочных выборах уже заявили многие партии - от "Радикальной" до "Удара", возглавляемого киевским мэром Кличко.

"Удар" идет на досрочные парламентские выборы и предлагает нашим партнёрам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал он.

Саакашвили обещал подумать, назвав это хорошим вариантом попасть в Верховную раду. Отличные шансы на это и у партии "Слуга Народа" Владимира Зеленского. Пока же, не имея большинства в парламенте, он не может почти ничего: ни отправить в отставку министра обороны (депутаты делать это отказались), ни начать переговоры по новому газовому контракту, который истекает в этом году. Хотя Москва посылает вполне понятные сигналы, заявляя о готовности к переговорам.

"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях. И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон - то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Но пока в этом вопросе стороны не продвинулись. Хотя время уже поджимает, грозя Украине настоящей энергетической катастрофой. Потому как, если не будет транзита, не будет и реверса, который происходит на бумаге. А это значит, что Украина этой зимой вполне может вообще остаться без газа и реально замерзнуть. И это вряд ли добавит Зеленскому популярности.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".