Трамп после провала в Британии разорил Ирландию

Бюджет на охрану президента США и его семьи серьезно ударил по бюджету страны

Дональд Трамп прибыл в Ирландию. На Изумрудном острове президент США проведёт неполные сутки - однако визит заокеанского гостя уже серьёзно ударил по бюджету страны. На обеспечение безопасности Трампа и его семьи власти выделили десять миллионов евро. Ирландия стала второй остановкой в европейском турне главы Белого дома. Ещё утром Дональд Трамп был в Великобритании, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Авиационный парад становится украшением праздника, который посвящен 75-ой годовщине высадке союзников в Нормандии. Приглашены ветераны, на сцене собираются вместе лидеры Франции, Великобритании, Германии и США. Дональд Трамп повторяет президента Рузвельта - читает молитву.

Американский президент явно важничает. Ни у кого не должно возникать сомнений - какая страна здесь получает все лавры от победы над нацизмом. Выступление транслируют в прямом эфире, но люди на улицах кричат Трампу: "Позор".

На автобусных остановках в британском городе Портсмут появились плакаты с младенцем, похожим на президента. Он уже стал для британцев своего рода символом неприятия нынешней американской администрации. Точно такую же надувную куклу активисты накануне запускали в воздух в Лондоне на пути следования кортежа лидера США.

Трамп после этой выходки заявил, что никаких протестов в Лондоне не видел. Новости якобы сфабрикованы, активисты в ответ еще больше негодуют и уверяют, что на улицы вышли 75 тысяч человек. А еще - показательно не пришла на официальные мероприятия герцогиня Меган Маркл. Трамп накануне визита назвал её своенравной, использованное слово можно еще перевести как неприятная или даже злобная. Вышел скандал - за который пришлось оправдываться.

- Вы, действительно, думаете, что Меган Маркл злобная? - Нет. Я не знал, что она говорила обо мне что-то плохое. Возможно, говорила. Но это нормально. Обо мне многие говорят плохо. Но я не называл её злобной. Я имел в виду, что она зла по отношению ко мне. Но вообще, она молодец.

Даже кота Ларри с Даунинг-стрит теперь записали в противники Трампа, главный мышелов правительства спрятался под автомобиль президента и этим задержал отправление кортежа. На шуточной страничке кота в твиттере появилось сообщение: "Если президент Трамп попытается схватить эту киску, он обнаружит, что у неё есть когти".

Барак Обама, язвят некоторые журналисты, брал кота в руки. Демократу прощались любые ляпы в Британии, к Трампу отношение совсем другое.

"Кто бы туда ни отправился, если это республиканец, Буш или Трамп, то это просто зануда-американец, который пришёл и не знает, как пользоваться столовым серебром. Они разрушили особые отношения между Великобританией и Америкой. А королеве от всего этого не по себе, но она исполняет свои обязанности", - сказал ведущий Fox News Джесси Уотерс.

Не по себе было и Терезе Мэй во время совместной пресс-конференции. Премьер уходит в отставку, а Трамп публично перед ней хвастался своим рейтингом. А еще, по мнению журналистов, выглядел отстранённым и рассеянным. Как будто размышлял о чем-то более важном. Из Великобритании президент отправился в Ирландию, там он проведет вечер и ночь в гостинице в собственном гольф-клубе.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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