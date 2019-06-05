Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Он не признал вину

Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Нарек Степанян и Сергей Ходжанян пробудут под стражей как минимум до 2 августа

Ходжанян обвиняется по статье "Убийство". Следствие считает, что именно он нанес смертельный ножевой удар Белянкину. Сам мужчина отрицает свою вину. "Я подошел помочь человеку, а в итоге все свалилось на меня", - приводит его слова АГН "Москва".

4 июня стало известно о задержании двух участников конфликта возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Одного из мужчин задержали на борту самолета.

1 июня Никита Белянкин, который служил в Сирии и несколько месяцев назад ушел из ГРУ в чине ефрейтора, заступился на улице за незнакомого мужчину и погиб во время драки.