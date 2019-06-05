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Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

20:32
  • среда
  • 05 июня 2019

Он не признал вину

Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Нарек Степанян и Сергей Ходжанян пробудут под стражей как минимум до 2 августа

Ходжанян обвиняется по статье "Убийство". Следствие считает, что именно он нанес смертельный ножевой удар Белянкину. Сам мужчина отрицает свою вину. "Я подошел помочь человеку, а в итоге все свалилось на меня", - приводит его слова АГН "Москва".

4 июня стало известно о задержании двух участников конфликта возле деревни Путилково в Красногорском районе Московской области. Одного из мужчин задержали на борту самолета.

1 июня Никита Белянкин, который служил в Сирии и несколько месяцев назад ушел из ГРУ в чине ефрейтора, заступился на улице за незнакомого мужчину и погиб во время драки.

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Избрание меры пресечения Сергею Ходжаеву (Ходжаяну), по делу об убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина
Избрание меры пресечения Нареку Степаняну, по делу об убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина
Избрание меры пресечения Нареку Степаняну, по делу об убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина
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