Путин и Си Цзиньпин передали Московскому зоопарку двух панд

Лидеры побывали в новом павильоне, где поселились переданные Москве от Китая бамбуковые медведи

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среду приехали в Московский зоопарк, чтобы осмотреть новый павильон для переданных Китаем панд.

Лидеры приняли участие в церемонии передачи двух бамбуковых медведей. Они проинспектировали жилище животных и поближе познакомились с ними. ТВЦ.RU публикует видео из зоосада.

Переданных России панд зовут Дин Дин и Жуи. Первому медведю – самке – почти два года. Самец в конце июля отметит трехлетие.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Си Цзиньпином поблагодарил китайскую сторону за подарок. "Знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это знак особого уважения и доверия к России и нашим специалистам", - сказал Путин.

Видео: "Знак особого уважения: переданных Москве панд из Китая сняли на видео"

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