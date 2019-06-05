Панда-дипломатия: что означает подарок Китая России

Путин и Си Цзиньпин посмотрели на бамбуковых медвежат в Московском зоопарке

Из Кремля главы России и Китая направились в Московский зоопарк - посмотреть на панд, которых теперь смогут увидеть посетители этого популярного у москвичей и гостей города места отдыха. Китайская панда-дипломатия - такой яркий символ доверия - еще одно подтверждение крепких дружеских отношений между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В зоопарке лидеров двух стран сопровождал мэр столицы Сергей Собянин. А еще китайские и российские школьники - вот уж чьи эмоции от встречи с пандами точно зашкаливали

Панда-дипломатия - в действии. Диндин и Жуи со среды - не просто новые обитатели Московского зоопарка. А посланники дружбы в год 70-летия российско-китайских отношений. Этим же объясняется и присутствие на церемонии первых лиц двух государств. Именно Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о передаче панд на форуме "Один пояс – один путь".

Диндин и Жуи прибыли в Москву месяц назад. За это время успели акклиматизироваться, пройти карантин и осмотреться - у них свой собственный просторный павильон с вольерами, бассейном и берлогами. Сразу видно, насколько разные у этих панд характеры. Пока Диндин блаженно спит, Жуи места себе не находит - изучает новую территорию.

Для столицы всё происходящее - радость и ответственность одновременно. Неслучайно в церемонии принимает участие мэр Москвы. Дело в том, что первую пару больших панд столице дарили более полувека назад, при Мао Цзедуне. Затем в зоопарке побывали еще пять особей, но задерживались ненадолго. Сейчас же ситуация совершенно иная. Китай давно никому не дарит панд, только дает в аренду - на 15 лет. Цель - совместные проекты по исследованию и охране редких животных. На Москву у руководства Поднебесной - большие надежды. Сергею Собянину вручили свиток с паспортными данными двух панд.

Участниками церемонии стали дети - победители Дельфийских игр и ученики русско-китайских школ. Они своего восторга не скрывают. Панды невероятно прихотливые животные. Привыкли, что чуть ли не у каждого есть своя нянька, которая кормит, моет, обнимает. Так что специалисты Московского зоопарка на целый месяц ездили в Китай, чтобы пройти особый тренинг.

Один из важнейших моментов в содержании панд - это их невероятный аппетит. Поскольку они питаются исключительно бамбуком, на приём пищи у них уходит половина жизни. 50 килограммов в день. На каждого. Бамбук будут доставлять из Китая. Со временем попробуют заменить на российский, так дешевле. Содержание панд - вообще дело затратное. Плюс, аренда - миллион долларов в год. Но, судя по опыту других стран, траты быстро окупаются. Панды собирают невероятные аншлаги посетителей, любой чих становится событием. Кстати, дополнительной платы за знакомство с пандами в Москве вводить не будут. И устанавливать временные рамки у вольера - тоже. Главное, к нему пробиться.

Вскоре можно будет принять участие в выборе оригинальных имён для новоселов - планируется всероссийское голосование. Пандам об этом пока неизвестно.

Ольга Стрельцова, Дмитрий Иванов, Владимир Черных, "ТВ Центр".