Главы государств осмотрели фотовыставку

В завершение дня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр. В среду там проходит торжественный вечер, посвящённый одному из главных юбилеев года – 70-летию установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Народной республикой, передает "ТВ Центр".

Перед началом концерта главы двух государств осмотрели развёрнутую в фойе театра фотовыставку. Она посвящена ключевым событиям истории взаимоотношений наших стран. В неё за прошедшие десятилетия было вписано немало примеров дружбы и плодотворной совместной работы. Владимир Путин подчеркнул это, открывая торжественный вечер