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Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр

22:24
  • среда
  • 05 июня 2019

Главы государств осмотрели фотовыставку

В завершение дня Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр. В среду там проходит торжественный вечер, посвящённый одному из главных юбилеев года – 70-летию установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китайской Народной республикой, передает "ТВ Центр".

Перед началом концерта главы двух государств осмотрели развёрнутую в фойе театра фотовыставку. Она посвящена ключевым событиям истории взаимоотношений наших стран. В неё за прошедшие десятилетия было вписано немало примеров дружбы и плодотворной совместной работы. Владимир Путин подчеркнул это, открывая торжественный вечер

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Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
Владимир Путин и Си Цзиньпин посетили Большой театр
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