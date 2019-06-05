Лионский зал Екатерининского дворца открылся после реставрации

По своей художественной ценности Лионский зал намного превосходит знаменитую Янтарную Комнату

В Царском Селе восстановлена утраченная в годы Великой Отечественной войны уникальная достопримечательность. Былое великолепие обрела одна из самых красивых комнат Екатерининского дворца - Лионский зал. Его пышное убранство и по современным меркам поражает воображение. Со всего мира свозились редчайшие материалы для отделки. Некоторые из них уже нигде не найти. Реставраторам пришлось проделать колоссальную работу, чтобы каждая мельчайшая деталь была неотличима от оригинала.

Подробности – в репортаже Анны Морозовой.