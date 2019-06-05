"Как в фильме ужасов": Галкин показал играющих с драконами детей

Испуганные фанаты телеведущего бросились раздавать советы по воспитанию детей
Телеведущий Максим Галкин в очередной раз похвастался у себя в Instagram убранством замка в подмосковных Грязях. Новое видео посвящено входу в дом, где живут он, его жена Алла Пугачева и двое детей – Лиза и Гарри.
В ролике можно увидеть статуи драконов на крыльце и детей Галкина, которые устроили импровизированную сценку для родителей. Лиза просит одного из драконов помочь ей расправиться с неким гангстером.
По словам Галкина, у крылатых стражей есть имена: это Гарик, Гуля, Корнуэлл и Тибальд. Как считает телеведущий, бронзовые драконы очень похожи на существ из популярного сериала "Игра престолов".
Фанаты знаменитой пары в комментариях к видео раздали советы по воспитанию детей. Им также пришлись не по душе страшные изваяния.
- Больше похожи на чертей, нежели как на драконов.
- Лиза с Гарри в садик не ходят? Для общения с другими детьми.
- У меня мурашки от этих драконов. Как в фильме ужасов, ещё на цепи, бррр.
- Я представляю, в каком они будут шоке, когда попадут в гости в квартиру каких-нибудь обычных детей.
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