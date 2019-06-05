Смерть Бари Алибасова опровергли

Пресс-секретарь назвал сообщения о гибели продюсера бредом

Представители Бари Алибасова опровергли сообщения СМИ о смерти продюсера и пообещали дать полноценное заявление о его состоянии в четверг.

"Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой", - заявил телеканалу 360 пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин. Он пожаловался на количество звонков и удивился вопросам журналистов.

Ранее в среду о смерти Алибасова сообщил главный редактор российского журнала Esquire Сергей Минаев, а также Telegram-канал Mash. После опровержения со стороны представителей Алибасова Mash сообщил о том, что продюсер впал в кому.

Несмотря на это, по словам его пресс-секретаря, он разговаривал с Алибасовым 15 минут назад до разговора с журналистами. В свою очередь, Минаев принес извинения за распространение ложной информации.

Накануне Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Мужчина получил серьезные ожоги пищевода, его госпитализировали с острым отравлением химикатами.

Предварительно, мужчина перепутал ядовитую жидкость со стаканом сока. Врачи оценивают состояние Алибасова как тяжелое. У него диагностировали четвертую степень ожога желудка.

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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