ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российское судно из-за шторма занесло на Украину

22:56
  • среда
  • 05 июня 2019

Сухогруз не стали задерживать

Сухогруз MELITA под российским флагом из-за шторма вошел в территориальные воды Украины. Судно следовало по маршруту из Астрахани в Констанцу.

По данным ВМС Украины, военные заметили сухогруз на траверзе и опросили экипаж согласно установленному протоколу. Как пишет "Интерфакс", судно задерживать не стали, несмотря на формальные нарушения.

В ВМС Украины отметили, что оно было направлено в пункт назначения без проволочек.

В мае украинские военные моряки провели учения по захвату судов в море. По итогам тренировок был задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя.

Главное сегодня
Катер ВМС Украины проходит под мостом
Катер ВМС Украины проходит под мостом
Сухогруз Melita
Сухогруз Melita
Корабль ВМС Украины
Корабль ВМС Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.