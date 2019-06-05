Российское судно из-за шторма занесло на Украину

Сухогруз не стали задерживать

Сухогруз MELITA под российским флагом из-за шторма вошел в территориальные воды Украины. Судно следовало по маршруту из Астрахани в Констанцу.

По данным ВМС Украины, военные заметили сухогруз на траверзе и опросили экипаж согласно установленному протоколу. Как пишет "Интерфакс", судно задерживать не стали, несмотря на формальные нарушения.

В ВМС Украины отметили, что оно было направлено в пункт назначения без проволочек.

В мае украинские военные моряки провели учения по захвату судов в море. По итогам тренировок был задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя.