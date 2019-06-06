17 тысяч гостей из 140 стран: в Петербурге стартует Международный экономический форум

В его работе примет участие и Владимир Путин

В Санкт-Петербурге 6 июня стартует Международный экономический форум, на котором ожидается более 17 тысяч гостей из 140 стран. Официальная церемония открытия днем, но первые дискуссии запланированы на утро, передает "ТВ Центр".

Форум давно зарекомендовал себя как ведущая площадка для общения представителей деловых кругов, экспертов, политиков. В его работе традиционно примет участие Владимир Путин. Он встретится с представителями крупных инвестиционных фондов, которые совокупно управляют капиталом свыше 15 триллионов долларов.

Среди гостей также Генсек ООН Антониу Гутерриш. У российского лидера запланирован ряд двусторонних встреч. В том числе, с президентом Болгарии, премьерами Армении, Словакии и продолжение переговоров с Си Цзиньпином.