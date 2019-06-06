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В мире отмечают 75-летие высадки союзников в Нормандии

09:21
  • четверг
  • 06 июня 2019

В торжествах принимает участие и Дональд Трамп

Сегодня, 6 июня, 75 годовщина открытия второго фронта и начало высадки союзников в Нормандии. В ночь на 6 июня 1944 года Ла-Манш пересек первый эшелон из 150 тысяч человек. На северном побережье Франции им противостояла немецкая группа армий "Б", передает "ТВ Центр".

Эти события вспоминали накануне в британском Портсмуте. Ветеранов чествовали Королева Елизавета II и лидеры еще 16 стран, в том числе, Доналд Трамп, у которого продолжается европейское турне.

В четверг глава Белого Дома встречается с Эммануэлем Макроном в Нормандии. И, как отмечает французская пресса, эти переговоры проходят на фоне многочисленных трансатлантических разногласий и станут единственным дипломатическим рандеву во время празднования годовщины десантной операции.

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75-летие высадки союзников в Нормандии
75-летие высадки союзников в Нормандии
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