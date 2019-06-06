В Москве покажут раритетные экспонаты времён Великой Отечественной войны

В экспозиции более 200 артефактов

Раритетные экспонаты времён Великой Отечественной войны представлены на выставке "Второй Фронт". Она открылась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает "ТВ Центр".

В экспозиции более 200 артефактов из музейных фондов и частных коллекций, некоторые экспонаты передали потомки советских и иностранных полководцев. Выставка рассказывает об основных этапах создания Антигитлеровской коалиции и высадке союзных войск в Нормандии.

Несмотря на то, что Великобритания объявила войну Германии в 1939 году, а США в 1941, открывать Второй фронт они не спешили. Союзники согласились высадить свои войска во Франции лишь в июне 1944. К этому моменту Красная Армия провела несколько масштабных наступательных операций и оттеснила врага от границ Советского Союза.