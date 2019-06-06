Приметы и запреты на Вознесение Господне

Праздник отмечается на 40-й день после Пасхи

В четверг, 6 июня, россияне отмечают один из больших православных праздников – Вознесение Господне. Сегодня верующие вспоминают о том, как Иисус Христос завершил свой земной путь.

Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи - именно столько дней Иисус Христос присутствовал на Земле после своего воскрешения. В последний день он привел своих учеников на склон Елеонской горы в Вифании и велел им проповедовать Евангелие по всему миру. Затем на их глазах Спаситель вознесся на небо, скрывшись в светлом облаке.

Для православных вознесение Христа дает шанс на то, что он вернется на Землю, на то, что тело человеческое не тленно, а призвано к вечной жизни на небесах. Поэтому Вознесение Господне - один из самых почитаемых в христианстве праздников.

Приготовления к нему начинаются еще в среду. Накануне Вознесения верующие идут в церковь для исповеди и причастия. В четверг в храмах совершается торжественное богослужение. Для проведения литургии священники надевают белые одежды. Пост в этот день не соблюдается, можно есть любую пищу. Однако, как и во время любого другого религиозного праздника, на Вознесение существует множество запретов:

- Категорически нельзя заниматься физическим трудом: уборка, стирка, готовка, шитье, садовые работы – все это под строжайшим запретом в этот день.

- Запрещено сквернословить, ругаться, допускать злые помыслы. Сегодня следует успокоить свой разум, посвятить думы богу.

- На Вознесение Господне не отпевают усопших, в храмах не служат панихиды. Однако нужно в семейном кругу помянуть родителей, сходить на могилу и принесли особое печенье, которое называется "Божья окутка" или "Онучки".

- В этот день стоит воздержаться от употребления алкоголя, курения, любовных утех, чревоугодия и безудержного веселья. Следует соблюдать умеренность во всем остальном.

- Лучше не отказывать в этот день просящим милостыню. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит по земле под видом нищего.

- С сегодняшнего дня запрещено говорить: "Христос Воскрес!", поскольку завершился пасхальный период. Из храмов выносят плащаницы - ткани с изображением Христа.

Приметы и религиозных праздников в первую очередь всегда связаны со здоровьем и погодой. Если утром в праздник выступит роса, то она считается целебной – пройдясь по ней босиком, можно избавиться от недугов.

Наши предки считали, что, если курица в этот день снесет яйцо, то оно будет обладать защитными свойствами и оберегать дом от сглаза и порчи. Для этого его оставляли на чердаке.

Если на Вознесение будет стоять жаркая погода, то все лето можно не бояться простуды и купаться в водоемах. Если же небо заволокут тучи, а на улице будет зябко, то скотина заболеет, а урожай будет плохим.