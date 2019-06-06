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Бари Алибасова готовят к операции

08:32
  • четверг
  • 06 июня 2019

Врачи не пускают к нему посетителей

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют. 

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Об этом сообщили участники группы "На-На" Владимир Левкин и Владимир Политов. Музыканты не смогли подтвердить или опровергнуть новость о том, что 72-летний продюсер впал в кому. 

"У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще", - цитирует Левкина агентство "Москва". "Состояние тяжелое", - сказал Политов. 

6 июня Бари Алибасову исполнилось 72 года. Как передает Telegram-канал Baza, в свой день рождения продюсер хотел увидеться с помощником и супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, однако заведующий токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского запретил ему принимать посетителей. "Врачи считают, что продюсеру нельзя волноваться", - пишет Baza, утверждая, что этот запрет якобы расстроил продюсера. 

5 июня пресс-секретарь продюсера Вадим Горжанкин опроверг информацию о смерти Алибасова, назвав эти слухи бредом. Редактор российского журнала Esquire Сергей Минаев извинился за распространение ложных данных. 

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу, выпив жидкость для очистки труб "Крот". По словам его родных и близких, он перепутал ядовитую жидкость с соком. 

Видео: Мой герой. Бари Алибасов

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