"Боже, какое блаженство!" Жена Алдонина похвасталась роскошным отдыхом

Новая семья дочери Началовой наслаждается морем

Бывший муж певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин отдыхает с семьей в Турции, где он открыл футбольную академию для детей. Жена футболиста Ольга Алдонина, которая не расстается со смартфоном, делится с интернет-подписчиками приятными моментами шикарного отдыха.

Ольга Алдонина ежедневно выкладывает в сторис Instagram видео из турецкого отеля. Вот они с мужем целуются на качелях на берегу моря, вот их маленький сын Артем купается в бассейне в надувных нарукавниках и, закутавшись в полотенце, сидит на лежаке, а вот Евгений Алдонин в спортивной форме выходит на футбольное поле.

Иногда в кадр попадает 12-летняя Вера - дочь Юлии Началовой, которая после смерти мамы стала жить в семье отца. Судя по снимкам и видео, девочке удалось смириться с потерей самого близкого человека и жить дальше. Она веселится, танцует и наслаждается общением с родными.

Некоторые интернет-пользователи возмущаются, что Ольга Алдонина хвастается шикарным отдыхом после трагедии, которая произошла в семье Началовых. Однако большинство подписчиков понимает, что Ольга и Евгений Алдонин имеют право на семейное счастье. Многие благодарят их за то, что они приняли в семью Веру.

"Боже, какое блаженство! Какое счастье! Берегите свою семью. Любите друг друга!", "Счастья вам, дорогие!", "Огромный респект, что Веруня с вами!", "Как красиво и очень трогательно. Спасибо, что приняли Верочку" - такие комментарии можно увидеть под постами Ольги Алдониной.

Евгений Алдонин и Юлия Началова поженились в 2006 году. Они развелись в 2011 году. Через три года футболист женился второй раз.

Напомним, Началова скончалась 16 марта после пяти дней комы в возрасте 38 лет. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.

Вера Алдонина резвится у фонтана