В Сирии к 220-летию Пушкина установили бюст поэта

Работу скульптора Николая Кузнецова-Муромского привезли в Дамаск представители Союза писателей России

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Памятную дату отмечают не только в России, но и во многих странах мира, передает "ТВ Центр".

Бюст поэта открыли в одной из школ столицы Сирии. Работу московского скульптора Николая Кузнецова-Муромского привезли в Дамаск представители Союза писателей России и делегация из Крыма. Гости из Симферополя и Севастополя регулярно посещают сирийские города. Русский язык в Арабской республике очень популярен, его преподают во многих школах. Сейчас у учеников появилась возможность читать Пушкина в оригинале. Школьная библиотека пополнилась изданием великого поэта.

"У детей и взрослых есть возможность прочитать всего Пушкина, не искать его где-то отдельными томами или еще чего-то. Есть автографы есть, есть рисунки Пушкина самого, то есть можно увидеть во всем многообразии нашего гения",- отметил сопредседатель Союза писателей России Сергей Кадькало.