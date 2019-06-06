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В Сирии к 220-летию Пушкина установили бюст поэта

09:40
  • четверг
  • 06 июня 2019

Работу скульптора Николая Кузнецова-Муромского привезли в Дамаск представители Союза писателей России

6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Памятную дату отмечают не только в России, но и во многих странах мира, передает "ТВ Центр".

Бюст поэта открыли в одной из школ столицы Сирии. Работу московского скульптора Николая Кузнецова-Муромского привезли в Дамаск представители Союза писателей России и делегация из Крыма. Гости из Симферополя и Севастополя регулярно посещают сирийские города. Русский язык в Арабской республике очень популярен, его преподают во многих школах. Сейчас у учеников появилась возможность читать Пушкина в оригинале. Школьная библиотека пополнилась изданием великого поэта.

"У детей и взрослых есть возможность прочитать всего Пушкина, не искать его где-то отдельными томами или еще чего-то. Есть автографы есть, есть рисунки Пушкина самого, то есть можно увидеть во всем многообразии нашего гения",- отметил сопредседатель Союза писателей России Сергей Кадькало.

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