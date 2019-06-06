Порошенко обвинил Зеленского в предательстве

Экс-президент пытается влиять на власть

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии экономической блокады Донбасса, который сейчас неподконтролен Киеву.

Экс-глава государства счел этот шаг предательством национальных интересов и реализацией российского сценария в регионе, пишет "Газета.Ru".

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - написал Порошенко в своем Facebook.

С инициативой снять экономическую блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее выступил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма, которого 3 июня назначил Зеленский.