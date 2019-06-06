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Порошенко обвинил Зеленского в предательстве

09:37
  • четверг
  • 06 июня 2019

Экс-президент пытается влиять на власть

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии экономической блокады Донбасса, который сейчас неподконтролен Киеву.

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Экс-глава государства счел этот шаг предательством национальных интересов и реализацией российского сценария в регионе, пишет "Газета.Ru".

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины", - написал Порошенко в своем Facebook.

С инициативой снять экономическую блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР ранее выступил представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма, которого 3 июня назначил Зеленский.

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