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Иркутского министра задержали в "Шереметьево" за уничтожение заповедного леса

09:35
  • четверг
  • 06 июня 2019

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" по делу о незаконной рубке леса. 

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Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как ожидается, в ближайшее время Сергея Шеверду заключат под стражу. 

Министра задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в государственном природном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Ранее правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых. По версии следствия, они незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку леса на площади около 120 гектар. Нанесенный ими ущерб оценивается примерно в 748 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СК России. 

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