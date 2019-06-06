Иркутского министра задержали в "Шереметьево" за уничтожение заповедного леса

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту "Шереметьево" по делу о незаконной рубке леса.

Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как ожидается, в ближайшее время Сергея Шеверду заключат под стражу.

Министра задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконной вырубке леса в государственном природном заказнике "Туколонь", который находится в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Ранее правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых. По версии следствия, они незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку леса на площади около 120 гектар. Нанесенный ими ущерб оценивается примерно в 748 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте СК России.