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"Кидали и обманывали": Украина призналась в надувательстве России

10:01
  • четверг
  • 06 июня 2019

Москва и Киев нуждаются в перезагрузке отношений

Киев неоднократно обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности, что в последствии сказалось на двусторонних отношениях.

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К такому мнению пришел бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. В ухудшении контактов между двумя странами виноваты украинские власти, которые "кидали и обманывали Россию".

Для того, чтобы наладить отношения между странами, Киеву следует напрямую предложить Москве "перевернуть страницу", перезагрузить контакты. В противном случае ситуация зайдет в тупик, а цена этого тупика – "беда миллионов украинцев в Донбассе", заявил он в эфире телеканала NewsOne.

Также министр прокомментировал провокацию в Керченском проливе, которая произошла в ноябре минувшего года. Он назвал ее "преступной" и обвинил власть в том, что она ничего не делают для того, что освободить задержанных моряков.

Евгений Червоненко занимал пост министра транспорта и связи Украины в 2005 году.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело, арестованы 24 украинских моряка.

В Киеве утверждают, что проход кораблей был плановый. В России считают, что Украина намеренно устроила провокацию.

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