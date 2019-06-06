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Ирина Шейк увезла дочь от Брэдли Купера

10:10
  • четверг
  • 06 июня 2019

Модель и кинозвезда больше не могут терпеть друг друга

33-летняя супермодель из России Ирина Шейк покинула особняк в Лос-Анджелесе, в котором она жила вместе с 44-летнем актером Брэдли Купером. Покидая роскошные хоромы за 3,6 миллиона долларов, девушка взяла с собой двухлетнюю дочку Лею. 

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Осведомленный источник сообщил The Sun, что Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера, с которым она встречалась четыре года. Как говорят, модель и кинозвезда совсем охладели друг к другу. 

"Они были несчастливы в течение нескольких месяцев, и Ирина решила, что ей лучше переехать в ее собственный дом", - рассказал собеседник газеты. По его прогнозу, скоро Шейк и Купер окончательно расстанутся. 

Ранее стало известно, что отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера "висят на волоске". По слухам, от расставания их удерживает только дочка Лея. "Они стараются жить вместе ради их дочери. Дела складываются плохо. Никто из них не счастлив", - рассказал анонимный источник.

Напомним, слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Артистка опровергла информацию об их романе, а Купер и Шейк отказываются говорить с журналистами о своей личной жизни.    

Видео: Шейк и Купер больше не любят друг друга?  

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