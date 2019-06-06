Чем опасен непостоянный график сна

Просыпаться каждый раз в разное время вредно для здоровья

Американские ученые изучили последствия непостоянного графика сна для человеческого организма.

Специалисты в течение шести лет наблюдали за группой людей от 45 до 84 лет. Результаты исследования показали, что те, кто просыпается в разное время, имеет больший шанс заработать гипертонию, ожирение.

Причина – нарушение циркадных ритмов, которые отвечают за уровень гормонов в организме, влияют на выброс инсулина в кровь, пишет газета "Известия".