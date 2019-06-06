Бегущий по Петербургу Николя Саркози попал на видео

Экс-президент Франции размялся перед началом Международного экономического форума

В Санкт-Петербурге начинает работу Международный экономический форум. На три дня северная столица станет центром бизнес-диалога. В этом году огромное количество гостей - 17 тысяч делегатов из 140 стран мира. В работе форума примут участие Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который прибыл в нашу страну с государственным визитом, передает "ТВ Центр".

Пулково сегодня становится главными воротами для въезда иностранных гостей в Россию. Одним из первых прибывает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Прилетел и Игорь Додон президент Молдавии, он прибыл ещё накануне, как и бывший президент Франции Николя Саркози. Перед форумом политик бегал по Михайловскому саду.

По данным организаторов, только иностранных гостей - 3,5 тысячи, они представляют 140 стран. А общее количество гостей составит 17 тысяч человек. Крупнейшие делегации - американская и китайская. В Петербург из Поднебесной приехало около тысячи бизнесменов и представителей власти. В этом году даже навигационные таблички на форуме перевели в том числе и на китайский язык, для удобства гостей. Среди тем форума - глобальные процессы в мировой экономике и развитие России. Наша страна доказывает свою привлекательность для инвесторов.

"По сравнению с другими странами с развивающейся экономикой, российская экономика чувствует себя неплохо. России удалось, особенно в период кризиса, создать образ стабильной экономики. Федеральные резервы сейчас выше, чем внешний долг. Мы не ожидаем что российская экономика сейчас будет расти быстро, ожидаем рост примерно 1,5%. И как раз сегодня обсуждаем, как этот рост ускорить", - рассказал председатель совета директоров и председатель правления группы Societe Generale Фредерик Удеа.

Ускорять внутреннее развитие России приходится в условиях, когда мировая экономика замедляется. Торговые войны добавляют своего негативного влияния. Поэтому форум стартует с тематического обсуждения стимулов роста, дорожная карта уже разработана и реализуется.

"Да, у нас пока темпы роста невысокие. За первый квартал 0,5%. Но тем не менее мы это ожидали в принципе. Это следствие тех изменений, в том числе и в налогах, которые произошли. Поэтому задача заключается в том, что надо подстегнуть структурные изменения. Какие? Мы сейчас только раскручиваем национальные проекты, они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались", - сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Задача правительства подстегнуть активность бизнеса, еще один инструмент - низкая инфляция, которая сейчас оставляет около 5%. "Устойчивая низкая инфляция - это тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста. Мы стараемся чтобы для инвесторов была предсказуемость финансовых условий", - отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Международная политика, как показывает время, неотделима от мировой экономики. Но представители бизнеса проще находят общий язык друг с другом. В этом году на форуме увеличили количество переговорных и новости о заключении новых контрактов уже одна за одной приходят с форума. Иностранные инвесторы вкладывают деньги в российский агросектор, машиностроение и технологии. Российские же предприниматели могут получить новые возможности на китайском рынке в условиях торговых ограничений Китая и США

"Именно в последние годы стало очевидным, что Америка лишается своего доминирующего положения в мире. Еще в 2000 году превосходство США над Китаем по объему ВВП было почти троекратным, но сейчас уже Китай превосходит США по объему ВВП, по паритету покупательской способности - почти на 25%", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Укрепление российско-китайских отношений здесь будут обсуждать на высшем уровне. Владимир Путин продолжит общение с председателем КНР Си Цзиньпином в Санкт-Петербурге. Кроме того ожидаются встречи российского президента с лидерами Болгарии, Армении и Словакии.

Пётр Вершинин. Анна Морозова. Александр Плешкин. "ТВ Центр".