Россия вошла в десятку самых "инвестиционных" стран Европы

Самыми заинтересованными вкладчиками стали компании из США

Россия вновь вошла в топ-10 лидеров Европы по количеству прямых иностранных инвестиционных проектов. Согласно исследованию, которое провела консалтинговая компания Ernst & Young, в прошлом году инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России, передает "ТВ Центр".

Тем самым наша страна вошла в список наиболее привлекательных для инвестиций государств. Этому способствовала низкая инфляция и ускорение темпов роста российской экономики. Впервые за последние 6 лет самыми заинтересованными вкладчиками стали компании из США. Количество американских проектов увеличилось почти на 74%. Далее идут инвесторы из Германии, Китая и Франции. Великобритания, напротив, резко сократила число проектов - до двух.

Наиболее привлекательными отраслями инвестиций стали Агропродовольственный сектор, машиностроение и, конечно, цифровые технологии. В России количество проектов в сфере IT выросло почти в три раза, в то время, как в Европе лишь на 5%.

Сейчас в европейских странах наблюдается спад инвестиционной активности. К этому привела общая политическая нестабильность региона, стремление к протекционизму, опасения из-за Брекзита и общее падение экономического роста ЕС.