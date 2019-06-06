Зеленский попросил у Америки новое оружие

Это уже обсудили в Киеве на встрече с сенатором Робертом Портманом

Владимир Зеленский и глава Генштаба Украины просят у США новое вооружение. Тема военного обеспечения обсуждалась на встрече с американским сенатором Робертом Портманом в Киеве. Также Зеленский попросил помощи для борьбы с российским влиянием в Донбассе. Примечательно, что в это время в Минске проходили переговоры трёхсторонней группы по урегулированию кризиса.

Спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что состоявшиеся накануне переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу прошли оптимистично. Стороны договорились о разведении сил в станице Луганской 10 июня и о подписании соглашения о прекращении огня 19-го. Обсуждались и гуманитарные и экономические вопросы. Но прозвучавшее предложение - снять блокаду с отдельных районов вызвало истерику у бывшего президента Порошенко.

"Требуем от президента Зеленского публичного ответа, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства", - заявил Порошенко.

Не случайно в гневном сообщении экс-президента звучит местоимение "мы". Партия войны в Киеве пытается продолжать диктовать свои условия. Ведь именно эти люди пять лет обстреливали Донбасс, ввели экономическую блокаду, и при этом продолжали твердить, что регион должен вернуться в состав Украины, не предпринимая для этого ровным счетом ничего.

"В течение своего пятилетнего правления Порошенко, будучи соавтором Минских договорённостей, на практике, тем не менее, саботировал каждую букву и весь дух этого важнейшего документа. Власти в Киеве говорят, что они будут "душить" русских, причем не просто говорят, а принимают законы - об образовании, об украинском, как государственном языке, отменяют законодательные акты, обеспечивавшие права русскоязычных и других национальных меньшинств. Кстати, эти права закреплены в Конституции. Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост", - сказал Сергей Лавров в интервью РБК.

На Украине уже новый президент. Постепенно обновляется команда, но риторика и на международном уровне и внутри страны почти не поменялась. Представитель Зеленского в Верховной раде раскрыл планы новой администрации на переговорах по Донбассу.

"Минский формат сегодня позволяет нам сохранить санкционное давление на Россию. А уже дальше мы будем вести переговоры в Нормандском формате, который позволяет сохранять необходимый уровень независимости", -заявил представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Привлечь к разрешению конфликта Киев планирует США и одновременно продолжает просить военную помощь, в том числе, летальное оружие. И Вашингтон уже запланировал на это в бюджете будущего года 250 миллионов долларов. Так к каким новым шагам готовы новые украинские власти?

Публично отчитаться о своей работе президент Зеленский обещал через 100 дней. Прошло всего 17, но избиратели уже задумываются, а что поменялось, и стала ли украинская политика более независимой.

По итогам первого визита Зеленского в Европу уже разгорелся скандал. Наблюдатели обратили внимание на практически полную идентичность заявлений нового президента и Петра Порошенко. Администрация начала служебное расследование в ходе которого удалось установить, что работники МИДа Украины, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. В пресс-службе действующего президента это назвали диверсией и провокацией.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".