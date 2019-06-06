Европейское турне: Трамп поселился в гольф-клубе и катается на лимузине из похоронного бюро

Главу США ожидают во Франции, а накануне он посетил Ирландию

Американский президент Дональд Трамп продолжает своё официальное европейское турне. Сегодня главу США ожидают во Франции, а накануне он посетил Ирландию.

В Ирландии американского президента встречают протестами. Недалеко от международного аэропорта Шаннон, где приземлился борт номер один, активисты устроили митинг. Транспаранты с надписями "Нежеланный гость" и "Нет политике ненависти". И главный лозунг - руки прочь от Шаннона. Одну из главных воздушных гаваней острова американские войска используют как перевалочный пункт для отправки грузов на Ближний Восток, передает "ТВ Центр".

"Трамп нам здесь не нужен. Я его не люблю. Таких не надо допускать к власти, это очень опрометчиво. Их надо сдерживать, а не обличать высшей властью", - заявил один из митингующих.

Акции протеста также прошли в Дублине и других городах. Это первый официальный визит Трампа на "изумрудный остров". Не успев ступить на его землю, американский президент, в своей фирменной манере, принялся раздавать советы. Еще в аэропорту он провел короткую встречу с премьер-министром Лео Варадкаром. В ходе этих переговоров глава Белого Дома успел высказаться в том числе по очень болезненному для островного государства вопросу Брекзита. Граница с Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, чуть ли не главный камень преткновения в спорах Лондона, Брюсселя и Дублина, но Трамп об этом как будто не знает.

"Только что в Великобритании я общался с хорошими людьми, которые как раз занимаются вопросами Брекзита. Думаю, всё будет очень хорошо. Брекзит станет позитивным событием для Ирландии. В том числе в плане вашей границы. Многие прекрасные умы работают над решением этой задачи. Я уверен, что вопрос будет урегулирован наилучшим образом", - заявил Трамп.

И тут уж глава ирландского правительства не смог смолчать. Он напомнил гостю о недавнем прошлом своей страны, которое опровергает оптимистичные высказывания Трампа.

"Он не уточнил, почему считает Брекзит полезным для Ирландии. Мы много обсуждали этот вопрос. Я объяснил, что 20-30 лет назад между севером и югом уже была жесткая граница, и ничего хорошего из этого не вышло. Никто не хочет возвращаться к ней. В этом смысле Брекзит представляет для нас угрозу и может вызвать непредсказуемые последствия. Мы не можем этого допустить", - отметил Лео Варадкар.

Хотя говорили, конечно, и о партнерстве, и о важности торговых и экономических связей. В Ирландии Трамп решил остановиться в роскошном отеле с гольф-клубом, который принадлежит его сыновьям. Журналисты тут же предположили, что таким образом президент решил прорекламировать дорогой курорт. Еще одна деталь, которая не ускользнула от внимания репортеров - странный выбор фирмы, в которой арендовали лимузины для передвижения по острову. Ей оказалась ритуальная контора. Сегодня европейское турне Трампа продолжится во Франции, где он примет участие в торжествах по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".