Опубликовано видео с места столкновения 50 автомобилей под Владивостоком

Трасса оказалась парализована

Массовое ДТП произошло утром 6 июня на трассе в пригороде Владивостока. Столкнулись почти 50 автомобилей, передает "ТВ Центр".

Серия аварий произошла на объездной дороге между микрорайонами Седанка и Патрокл. Из-за сильного тумана в регионе практически нулевая видимость. Одна за другой машины въезжали друг в друга. Трасса оказалась парализована, чтобы выехать из многокилометровой пробки водители стали разбирать ограждения и разворачиваться.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение до сих пор перекрыто. На месте работают сотрудники ГАИ и полицейские. Причинами массовой аварии считают несоблюдение скоростного режима и плохие погодные условия.