ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликовано видео с места столкновения 50 автомобилей под Владивостоком

12:32
  • четверг
  • 06 июня 2019

Трасса оказалась парализована

Массовое ДТП произошло утром 6 июня на трассе в пригороде Владивостока. Столкнулись почти 50 автомобилей, передает "ТВ Центр".

Серия аварий произошла на объездной дороге между микрорайонами Седанка и Патрокл. Из-за сильного тумана в регионе практически нулевая видимость. Одна за другой машины въезжали друг в друга. Трасса оказалась парализована, чтобы выехать из многокилометровой пробки водители стали разбирать ограждения и разворачиваться.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение до сих пор перекрыто. На месте работают сотрудники ГАИ и полицейские. Причинами массовой аварии считают несоблюдение скоростного режима и плохие погодные условия.

Главное сегодня
ДТП в пригороде Владивостока
ДТП в пригороде Владивостока
ДТП в пригороде Владивостока
ДТП в пригороде Владивостока
ДТП в пригороде Владивостока
ДТП в пригороде Владивостока
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.