В Крыму на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" выступил космонавт Сергей Рязанский

Космонавт рассказал, как прекрасен мир

В Крыму проходит форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Проект включает в себя 12 смен. Тематика от журналистики и организации мероприятий до архитектуры и стендапа, передает "ТВ Центр".

С 4 по 8 июня гостями "Тавриды" стали юные волонтёры. На форум съехались 200 активных добровольцев со всех уголков России. Накануне с участниками фестиваля провёл встречу настоящий космонавт Сергей Рязанский.

"Мне очень хочется зажечь их, очень хочется, чтобы они почувствовали, что мир огромен, мир прекрасен, есть куча занятий, от которых можно получать удовольствие, каждый себя обязательно найдёт, просто надо двигаться, надо пробовать, надо искать, и не стесняться менять направление, и можно даже в космос полететь", - сказал Рязанский.