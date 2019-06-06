В России отмечают 220-летие Пушкина

В столичных парках стартует музыкальный фестиваль "Пушкин - Фест"

Сегодня, 6 июня, исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. По всей стране проходят праздничные мероприятия, передает "ТВ Центр".

В день юбилея поэта в нашей стране также отмечается День русского языка. Обширную праздничную программу подготовили в музее имени Пушкина. На открытых площадках в столичных парках сегодня стартует музыкальный фестиваль "Пушкин - Фест". Он продлится четыре дня. Почитатели таланта поэта уже собираются возле памятника на Пушкинской площади.

"Великий поэт России, удивительный смелый, честный и искренний гражданин. Он был знаменем преобразований гуманизма мира. В борьбе за счастье и справедливость, за достоинство человека. Каждый бы вспомнил его знаменитые слова: "Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы", - отметил руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России Геннадий Зюганов.