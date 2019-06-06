Салон красоты и каша с мясом: как живут и работают собаки в аэропорту Симферополя

На службу отбирают только потомственных служебных псов

В Крыму этим летом ожидается небывалый поток туристов. Лишь по примерным прогнозам полуостров за сезон могут посетить более семи миллионов человек. Подготовлены сотни новых экскурсионных маршрутов, в полной готовности отели, транспортная инфраструктура и, конечно, пляжи. Особое внимание уделяют безопасности.

Оружие, взрывчатка, боеприпасы – коричневый нос ирландского терьера Брасты учует любой опасный предмет. На осмотр сумок и чемоданов у нее уходит пара минут. Следующий объект для проверки – лайнер, готовящийся к вылету в Москву, передает "ТВ Центр".

После того как пассажиры покинут самолет, на борт могут подняться люди подающие трап, представители клининговой службы или авиакомпании – по сути обслуживающий персонал, который в теории может пронести на борт запрещенные предметы. Поэтому перед вылетом каждый самолет тщательно проверяют кинологи.

Большую часть времени кинологи и их четвероногие напарники проводят в здании аэровокзального комплекса. Встречаются и опасные находки. Однажды в самолет пытались пронести минометные снаряды, а пиротехнику и петарды находят регулярно.



Всего на службе 14 собак: немецкие и восточные овчарки, ирландские терьеры, бордер-колли, миттельшнауцеры. Коллектив полностью женский. Уход соответствующий. После салона красоты и проверки у ветеринара – плотный обед. Никакого сухого корма, только натуральные продукты.



"Каша сварена из овощей. Рис, крупа, на мясе. Мясо отвариваем позже. Бульон сварен из костей и жил. Можно даже попробовать, все как дома", - рассказал младший инспектор кинолог аэропорта города Симферополя Евгений Билецкий.

На службу отбирают только потомственных служебных собак. Подходящего щенка найти трудно, поэтому их привозят даже из других городов. На подготовку питомцев уходит почти год. А затем, в среднем еще восемь лет они обеспечивают нашу безопасность.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.