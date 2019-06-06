Как объяснить бесцеремонное поведение Трампа в Великобритании? Ответ эксперта

"В уютный английский сад со своими дурными манерами вторгся американский слон"

Президент США Дональд Трамп завершил трехдневный визит в Великобританию, куда он приехал по приглашению королевы Елизаветы II на годовщину высадки союзных войск в Нормандии.

Поведение американского лидера в Соединенном королевстве вызвало волну недоумения и негодования в британском обществе: Трамп позволил себе нетактичные выходки, нелицеприятные высказывания в адрес политиков и даже членов королевской семьи.

Почему же главное лицо США и опытный политик Трамп ведет себя подобным образом объяснил в эфире программы "События. 25-й час" заместитель директора Центра комплексных европейских исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

Трамп чувствует себя в Европе хозяином, поскольку имеет на это основание как и историческое (операция "Оверлорд" и послевоенная помощь), так и нынешнее, поскольку Европа сильно зависит от "заокеанского друга" в экономической и военно-политической сферах.

Он (Трамп – прим.ред.) прекрасно понимает, что главный страх европейцев – это не аррогантность США, а их уход из Европы. И это дает ему основание действовать так, как ему заблагорассудится <…> У Великобритании нет другого выхода, кроме как проводить политику тесного партнерства с США и терпеть дурные манеры Трампа", - сообщил Суслов.

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