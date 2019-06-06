Брэд Питт развлекся в Венеции с молодой брюнеткой

Актер насладился произведениями искусства

55-летнего голливудского актера Брэда Питта, который несколько дней назад побывал в Венеции, заметили в компании молодой итальянки.

Издание Daily Mail опубликовало несколько фотографий, на которых актер запечатлен вместе с высокой брюнеткой. Девушка смеялась и мило улыбалась во время разговора с Питтом. Парочку сопровождала группа людей, среди которых был друг актера - скульптор Томас Хаусаго.

Брэд Питт со своими спутниками посетил фестиваль искусств Biennale Art Exibition. Как пишет портал 7days.ru, Питт и темноволосая итальянка все время держались вместе и перешептывались.

Не исключено, что девушка просто была гидом актера. Между тем уже поползли слухи о том, что Брэд Питт познакомился с итальянкой на вечеринке у общих друзей и что у них завязался роман. Актеру якобы нравится проводить время с молодой брюнеткой, но форсировать события он пока не намерен.

Отмечается, что Томас Хаусаго, который научил Питта лепить скульптуры, помог ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли. В 2017 году звезда "Бойцовского клуба" ежедневно проводил по 15 часов в студии, работая с глиной и слушая грустные песни. Такая арт-терапия, как поговаривают, уберегла актера от депрессии.

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