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Брэд Питт развлекся в Венеции с молодой брюнеткой

11:38
  • четверг
  • 06 июня 2019

Актер насладился произведениями искусства

55-летнего голливудского актера Брэда Питта, который несколько дней назад побывал в Венеции, заметили в компании молодой итальянки. 

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Издание Daily Mail опубликовало несколько фотографий, на которых актер запечатлен вместе с высокой брюнеткой. Девушка смеялась и мило улыбалась во время разговора с Питтом. Парочку сопровождала группа людей, среди которых был друг актера - скульптор Томас Хаусаго.

Брэд Питт со своими спутниками посетил фестиваль искусств Biennale Art Exibition. Как пишет портал 7days.ru, Питт и темноволосая итальянка все время держались вместе и перешептывались. 

Не исключено, что девушка просто была гидом актера. Между тем уже поползли слухи о том, что Брэд Питт познакомился с итальянкой на вечеринке у общих друзей и что у них завязался роман. Актеру якобы нравится проводить время с молодой брюнеткой, но форсировать события он пока не намерен. 

Отмечается, что Томас Хаусаго, который научил Питта лепить скульптуры, помог ему пережить разрыв с Анджелиной Джоли. В 2017 году звезда "Бойцовского клуба" ежедневно проводил по 15 часов в студии, работая с глиной и слушая грустные песни. Такая арт-терапия, как поговаривают, уберегла актера от депрессии. 

Видео: Передача ТВ Центра "Обложка. Громкие разводы"

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