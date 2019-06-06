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Александра Панкратова-Черного госпитализировали в тяжелом состоянии

11:00
  • четверг
  • 06 июня 2019

У него резко упало давление

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного госпитализировали в тяжелом состоянии. 
Александр Панкратов-Черный рассказал, как лечился в 4-ой городской больнице

Утром в четверг, 6 июня, Панкратов-Черный почувствовал себя плохо и упал в обморок. У него резко снизилось давление. Его осмотрели врачи, которые приняли решение отвезти актера в больницу. 

По данным Telegram-канала Mash, 69-летний актер находится в бессознательном состоянии. Его поместили в реанимацию. 

В апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" из-за конфликта с бортпроводником, который отказался принести ему водки. 

Видео: Панкратов-Черный рассказал пассажирам самолета об инциденте с водкой 

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