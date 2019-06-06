У него резко упало давление

Народного артиста России Александра Панкратова-Черного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Утром в четверг, 6 июня, Панкратов-Черный почувствовал себя плохо и упал в обморок. У него резко снизилось давление. Его осмотрели врачи, которые приняли решение отвезти актера в больницу.

По данным Telegram-канала Mash, 69-летний актер находится в бессознательном состоянии. Его поместили в реанимацию.

В апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" из-за конфликта с бортпроводником, который отказался принести ему водки.

Видео: Панкратов-Черный рассказал пассажирам самолета об инциденте с водкой