Ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС разнесли сериал HBO

Пьянок на месте катастрофы не было

Ликвидаторы аварии на чернобыльской атомной электростанции раскритиковали американский сериал "Чернобыль" за недостоверность фактов и наигранность.

"В общем, снято нормально, но не сказать, чтобы фильм отличный. Я бы оценил его на четверку, не больше", - рассказал "Аргументам и фактам" участник ликвидации аварии Геннадий Зацепин из Новосибирска.

Ликвидатор из Брянска Вячеслав Карнюшин назвал серал брехней и возмутился сценой, где спасателям привезли ящик водки. "Не все так, как показывают. Но алкоголизма и пьянок там не было. Алкоголь не нужен был, там наступало безразличие", - отметил он.

Однако не все ликвидаторы аварии отнеслись к картине негативно. Так, например, председатель "Союза Чернобыль" в ЮФО Александр Филипенко считает, что создатели сериала смогли передать душевное отношение между людьми и показать труд ликвидаторов на месте трагедии. В ленте есть исторические неточности, однако они не мешают получить представление о происходящем в 1986 году.

"Мы спасли не только Советский Союз, но и весь мир…. Такой фильм должен быть показан всему миру", - сказал Филипенко.

К просмотру агитирует и замглавы ЯНАО Аркадий Бессонов, который также принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. По его словам, сериал больше поход на "фильм ужасов, чем на традиционную драму", однако сериал стоит посмотреть, чтобы понять, что произошло 33 года назад, пишет агентство URA.RU.

Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, вышел на экраны в конце мая 2019 года. Он состоит из пяти серий, в которых рассказывается о взрыве четвертого энергоблока, случившемся 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Площадь загрязнения составила 50 тысяч квадратных километров на территории современных Украины, Белоруссии и России.

Ранее британская сценаристка Мари Свит возмутилась, что среди актеров сериала нет чернокожих. Сначала ее подняли на смех, однако впоследствии выяснилось, что среди ликвидаторов последствий аварии действительно был чернокожий Игорь Хиряк из Вологодской области.