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Жена рассказала о состоянии госпитализированного Панкратова-Черного

12:04
  • четверг
  • 06 июня 2019

Актеру стало плохо на съемках

Юлия Монахова, жена госпитализированного Александра Панкратова-Черного, связала плохое самочувствие актера с жаркой погодой. 
Александра Панкратова-Черного госпитализировали в тяжелом состоянии

По словам Монаховой, актеру стало плохо из-за 30-градусной жары. "Все в порядке, просто упало давление. Жара такая, конечно. Сейчас домой уже приедет. Был на съемках фильма - и вот. Ничего страшного", - рассказала она порталу Life.  

Как узнал Telegram-канал Mash, 69-летнему актеру стало плохо на съемках сериала "ИП Пирогова", в котором он играет отца главной героини. 

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщает, что актер "перегрелся на солнце во дворе дома на Фрунзенской в Москве". 

Ранее сообщалось, что актер упал в обморок после того, как у него резко снизилось давление. Его поместили в реанимацию одной из столичных клиник. Артист якобы находится в тяжелом состоянии. 

В апреле Александра Панкратова-Черного сняли с рейса авиакомпании "Аэрофлот" из-за конфликта с бортпроводником, который отказался принести ему водки.  

Видео: Скандал с Панкратовым-Черным в самолете 

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